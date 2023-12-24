Компенсації від «Київстар» після збою в роботі мережі: що і коли отримають абоненти

Київстар почав видавати компенсацію абонентам

Компанія Київстар перезапустила фірмовий додаток, у якому користувачі можуть побачити розмір компенсації за відсутність зв’язку та інтернету. Що можуть отримати абоненти Київстар?

Отримати компенсацію від Київстар можуть усі абоненти, які не мали доступу до інтернету або зв’язку через потужну хакерську атаку. Компанія вже запустила заново в роботу додаток “Мій Київстар”.

На сьогодні він працює не у всіх користувачів, але деякі з них вже змогли ознайомитися із запропонованим компанією компенсаційним пакетом.

Компенсація Київстар виглядає так:

Мобільні інтернет – 5 Гб на 30 днів;

Безкоштовні дзвінки – 30 хвилин на 3 дні.

У «Київстарі» зазначали, що нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв’язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

Нагадаємо, правоохоронці попередили про фішингову схему під виглядом компенсації від «Київстар». У МВС закликали довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії та не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними. Новини про компенсації надходитимуть виключно з офіційних сторінок «Київстару».

Київстар скасовує наступну плату за тариф

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» після відновлення від хакерської атаки вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів.

Про це повідомили в пресслужбі «Київстару».

Так, абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою «Домашній Інтернет» не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.

Користувачам «Домашній інтернет» від «Київстар» та «ВСЕ РАЗОМ» не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

Для корпоративних клієнтів «Київстар» буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня. Детальніше про це тут.

Окрім цього, компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Докладніше про цільове призначення коштів «Київстар» повідомить згодом.

Потужна атака хакерів на Київстар

12 грудня 2023 року в роботі українського мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. У більшості регіонів країни був відсутній мобільний зв’язок та інтернет, а також не працював сайт оператора.

Причиною збою стала потужна хакерська атака на інфраструктуру Київстару. Атака була спрямована на основні мережеві компоненти оператора, що призвело до порушення роботи всіх послуг.

Також збій у роботі Київстар позначився на роботі двох інших операторів – lifecell та Vodafone. Цікаво, що новий збій 20 грудня стався на наступний день після того, як компанія повністю відновила роботу всіх послуг після атаки. Наприклад, 19 грудня Київстар відновив послугу SMS. // informator.ua