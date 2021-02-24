Коростенська поліція встановлює особу велосипедиста, який загинув у результаті ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 лютого близько 20:00 на 138 км автодороги Київ-Ковель, у с. Майданівці Коростенського району. Поліція встановлює особу загиблого велосипедиста.

Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen Caddy», 33-річний киянин, рухаючись у напрямку м. Києва, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався по проїзній частині.

Унаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм загинув на місці події. Наразі поліцейські встановлюють його особу.

Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Поліція закликає усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки.

Водіям автомобілів нагадує: аби мати змогу контролювати транспортний засіб і вчасно уникнути дорожньої пригоди, обирайте безпечну швидкість руху та пам’ятайте про присутність на дорогах значної кількості двоколісних транспортних засобів. Зауважте, що такі керманичі є повноправними учасниками дорожнього руху, тому слід ставитися до них з повагою.

Шановні водії двоколісників! Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху! Не виконуйте ризиковані маневри на дорозі. Дбайте про справність вашого транспортного засобу. Вирушаючи у дорогу, одягайте захисні шоломи та зробіть себе помітними у транспортному потоці за допомогою спеціальних світлоповертаючих елементів або хоча б світлого одягу. Не забувайте про ці елементарні заходи, що можуть врятувати ваше життя та здоров’я!

Відділ комунікації поліції Житомирської області