Ковельські поліцейські розшукують безвісти зниклих неповнолітніх хлопця і дівчину (фото)

Підлітки 1 липня 2024 року близько 00:00 пішли з дому, що у селі Зелена Ковельського району та до цього часу не повернулися. Де перебувають зараз невідомо.

Каналош Йосип Йосипович, 13 березня 2008 року народження, житель села Зелена, Ковельського району.

Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, очі карі.

Був одягнений: у чорну кофту та чорні штани.

Нагловська Мілана Радиславівна, 02 жовтня 2010 року народження, жителька села Зелена Ковельського району.

Була одягнена: рожеву футболку, світло-сині джинси, гумові капці блакитного кольору з пандою.

Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітніх, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області