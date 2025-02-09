Кремлівські друзі вимагають від працівників ООН в Афганістані носити бороду. Інакше погрожують увʼязненням — ЗМІ

Міністерство з пропаганди чеснот радикального угруповання «Талібан», яке контролює владу в Афганістані, наказало чоловікам-службовцям ООН відвідувати роботу з бородою.

Про це пише Amu TV.

За даними джерел видання, представники «Талібану» в місті Герата 8 лютого попередили чоловіків, що гоління або підстригання бороди призведе до ув’язнення.

Така директива продовжує попередні заборони на підстригання бороди в державних установах і академічному середовищі.

Це попередження прозвучало на тлі зростальних проблем для гуманітарних операцій в Афганістані. У грудні 2024 року Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) повідомило про значні обмеження доступу в листопаді, зафіксувавши 164 інциденти, що на 56% більше, ніж у жовтні, і на 11% більше, ніж за той самий період 2022 року.

У доповіді зазначено, що 99% цих інцидентів пов’язані з діями «Талібану». Це порушило надання допомоги, що призвело до тимчасового призупинення 72 проєктів, остаточної зупинки двох ініціатив і закриття одного об’єкта. // hromadske