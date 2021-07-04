Крушение самолета на Филиппинах: количество погибших увеличилось до 29 (фото)
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Количество погибших в результате падения самолета военно-воздушных сил Филиппин увеличилось с 17 до 29 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
По словам министра обороны Филиппин Дельфина Лорензаны, 50 человек уже доставлены в больницу.
По одной из версий, самолет упал при попытке приземлиться на острове Холо. По предварительным данным, он не смог сесть на взлетно-посадочную полосу. // УНИАНTweet