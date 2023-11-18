Криворізькі поліцейські продовжують пошуки 17-річної дівчини, яка зникла 19 днів тому (фото)

Орієнтування з прикметами Кристини Бардіної розміщено на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. Додатково правоохоронці продовжують опитувати містян та показувати фото дівчини.

На жаль, на сьогодні встановити її місце перебування не вдалося. Звертаємося до громадян, можливо хтось впізнає дівчину та зможе надати будь-яку додаткову інформацію про її місце перебування.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 169 см, середньої статури, бордове волосся, зачіска каре,очі карі.

Була одягнена: чорні джинси, чорну кофту з капюшоном, білі кросівки.

Особливі прикмети: татуювання на лівому плечі у вигляді сонця та місяця.

Нагадаємо, 30 жовтня неповнолітня вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Кристини Бардіної, 2006 року народження, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького РУП або за телефонами: 099 618 08 48 або 102.

Національна поліція України