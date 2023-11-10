Криворізькі поліцейські продовжують пошуки 17-річної Кристини Бардіної, яка зникла 10 днів тому (фото)

Наразі правоохоронці обстежили прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевірили місця мешкання знайомих та близьких. На жаль, до сьогодні встановити місце перебування дівчини не вдалося.

Нагадаємо, 30 жовтня неповнолітня вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Її прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 169 см, середньої статури, бордове волосся, зачіска каре, очі карі.

Була одягнена: чорні джинси, чорну кофту з капюшоном, білі кросівки.

Особливі прикмети:татуювання на лівому плечі у вигляді сонця та місяця.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Кристини Бардіної, 2006 року народження, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького РУП або за телефоном: 096 865 39 49, 099 618 08 48 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції