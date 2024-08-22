Криворізькі поліцейські розшукують 15-річну дівчину (фото)

21 серпня близько 13.30 неповнолітня Злата Пузиніна вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст 160-165 см, худорлявої статури, темно-руде волосся.

Була одягнена у короткі бежеві шорти, чорний топ із завʼязками на спині, рожеві кросівки.

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дівчини, 2009 року народження, повідомити за телефоном: 067-568-90-99 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції