Криворізькі поліцейські розшукують 15-річну дівчину (фото)
21 серпня близько 13.30 неповнолітня Злата Пузиніна вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: зріст 160-165 см, худорлявої статури, темно-руде волосся.
Була одягнена у короткі бежеві шорти, чорний топ із завʼязками на спині, рожеві кросівки.
Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дівчини, 2009 року народження, повідомити за телефоном: 067-568-90-99 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції