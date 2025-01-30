Купівля депутатів та дискредитація місцевого самоврядування, – українські мери заявили про безпрецедентний тиск під час війни

Такі дії очільники міст пов’язують із наближенням виборів.

Місцеві посадовці переконують, що тиск на мерів міст триває вже 1,5 року, але останнім часом посилився, що, на їх думку, може бути пов’язаним із наближенням виборів.

Зокрема, про те, що силовики “кошмарять” місцеву владу для паралічу життєзабезпечення Києва вкотре заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

“2024 рік став особливо показовим. У слідчих діях щодо представників влади Києва задіяні без винятку всі силові структури України: загальнодержавні, міські та правоохоронці з інших областей країни. Ця діяльність вже перетворилась на репресивну”, – розповів він під час засідання Київради.

За його словами, за минулий рік у Києві провели понад 200 обшуків, 400 виїмок документів та більш як 500 допитів, а також вручили майже 100 підозр.

При цьому, наголосив Кличко, до суду ж доходять одиниці справ. Тож безкінечні обшуки радше сприяють зупиненню роботи комунальних підприємств та деморалізують співробітників.

Він додав, що місто постійно передає правоохоронцям виявлену інформацію про можливі факти корупційних дій та працює на упередження.

Тарас Кучма, який нещодавно Про тиск “за вказівкою згори” в ефірі каналі “Київ24” заявив і міський голова Дрогобича на Львівщиніякий нещодавно отримав адмінпротокол за невиконання плану мобілізації.

Посадовець розповів, що районні військові адміністрації “закупляють” депутатів через працевлаштування до РВА і шляхом тиску або популізму змушують їх не голосувати за бюджети та за різні програми.

“На Асоціації міст України кожен мер ледь не з криком в душі розповідає про те, що коїться на місцях, що витворяють військові адміністрації. Вони все роблять для того, щоб знищити місцеві бюджети і дискредитувати органи місцевого самоврядування. А потім, як у деяких інших містах, відсторонюють від роботи голів місцевих рад”, – розповів міський голова.

Він пов’язує такі дії з початком передвиборної кампанії та стверджує, що це є ініціативою не військових адміністрацій, а передвиборчих штабів “конкретних осіб”.

Кучма переконаний, що все це робиться за спиною президента, прикриваючись його іменем та війною.

“Районні військові адміністрації прикриваються війною та розбурхують ситуацію в містах, Але йде війна. Тому АМУ вирішила звернутися до президента”, — пояснив Кучма.

Тим часом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків залишив на особистій сторінці у Facebook загадкове повідомлення та визначив наступника “на випадок, якщо з ним щось станеться”.

“Ніколи не прогинався ні під кого. А хто має свою думку, того не люблять! Тому у разі, якщо б зі мною мною щось сталося (фізично чи по-іншому), знайте — довіряю секретарю міської ради Віктору Синишину. Це порядна і відповідальна людина, яка згідно закону має право виконувати обовʼязки управління громадою”, – написав він.

Військова адміністрація Києва ‒ реальна загроза місцевому самоврядуванню столиці чи спосіб зміцнення контролю та безпеки? Новий голова КМВА Тимур Ткаченко обіцяє вирішити ключові питання екології й транспорту, але як це вплине на дії мера Віталія Кличка? У статті «Київ під подвійною владою: хто насправді керує столицею?» директор Інституту міста Олександр Сергієнко вивчає складну ситуацію в столиці. // Дзеркало тижня