Квартира і гараж – за… дві гривні. Членкиня ВЛК у Львові задекларувала майно за цікавою ціною
Лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу військово-лікарської комісії (ВЛК) Галицько-Франківського Територіального центру комплектування (ТЦК) Львова, подала щорічну декларацію. У ній посадовиця вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн.
Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.
Крім того, подружжя отримує пенсію – 90,3 тис. грн і 58,9 тис. грн, відповідно. При цьому ані готівки, ані грошей у банках, якщо вірити декларації, сім’я не тримає.
«Главком» поцікавився в Олени Владімірової особисто, як її чоловікові вдалося отримати квартиру і гараж за дві гривні. «У чоловіка помер брат, і він вступив у спадок. У приписі нотаріуса немає грошової оцінки майна. Там узагалі написано 0,1 грн. Тому я вже округлила до гривні, а не десять копійок», – пояснила членкиня ВЛК.Tweet