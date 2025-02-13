Квартира і гараж – за… дві гривні. Членкиня ВЛК у Львові задекларувала майно за цікавою ціною

Лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу військово-лікарської комісії (ВЛК) Галицько-Франківського Територіального центру комплектування (ТЦК) Львова, подала щорічну декларацію. У ній посадовиця вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн.

Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Власником квартири площею 73,3 кв. м і гаража площею 20,7 кв. м у Львові чоловік лікарки, Юрій Рибачук, став 20 серпня 2024 року.

А ще рік тому Олена Владімірова обзавелася квартирою площею 71,2 кв. м у Львові. Але вартість цієї покупки вже схожа на реальну – 2,4 млн грн. В активі сім’ї є і третя квартира у Львові площею 48,5 кв. м (вартість не зазначається), ще невеличка земельна ділянка в області та авто «Лада» 2008 року випуску.

За рік лікарка Владімірова, працюючи на двох роботах, заробила сумарно 469,6 тис. грн. А її чоловік, також медик, – 137 тис. грн.

Крім того, подружжя отримує пенсію – 90,3 тис. грн і 58,9 тис. грн, відповідно. При цьому ані готівки, ані грошей у банках, якщо вірити декларації, сім’я не тримає.

«Главком» поцікавився в Олени Владімірової особисто, як її чоловікові вдалося отримати квартиру і гараж за дві гривні. «У чоловіка помер брат, і він вступив у спадок. У приписі нотаріуса немає грошової оцінки майна. Там узагалі написано 0,1 грн. Тому я вже округлила до гривні, а не десять копійок», – пояснила членкиня ВЛК.