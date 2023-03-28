Китай назвав «своєю юрисдикцією» шельф В’єтнаму з родовищами російських компаній

Військово-морські сили В’єтнаму відправили корабель берегової охорони для моніторингу дій китайських військових.

Військові кораблі Китаю почали регулярно заходити для патрулювання в зони Південно-Китайського моря, де розташовані нафтогазові родовища російських компаній. Ці об’єкти знаходяться у виключній економічній зоні (ВЕЗ) В’єтнаму і управляються “Зарубіжнафтою” і “Газпромом”.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані стеження за суднами в морі. З січня 2022 року китайські військові кораблі не менше 40 разів заходили безпосередньо в розвідувальні блоки. Йдеться про блоки 06-01, де “Зарубіжнафта” є акціонером і оператором, а також блоки 05-03, часткою в яких володіє “Газпром”.

У МЗС Китаю заявили, що вони здійснюють патрулювання нібито в зоні своєї юрисдикції. Представник МЗС заявив, що китайська берегова охорона здійснює патрулювання в районах, що знаходяться під юрисдикцією Пекіна в Південно-Китайському морі, дотримуючись при цьому міжнародного права. При цьому дипломат підкреслив, що йому невідомо, щоб патрулі заходили безпосередньо на територію об’єктів російських компаній.

Китай вважає цей район частиною своїх величезних територіальних претензій у Південно-Китайському морі, позначених “дев’ятипунктирною лінією” – кордон, який Постійний арбітражний суд визнав незаконним у 2016 році. Пекін побудував штучні острови та аеродроми на деяких рифах та острівцях у морі, що викликало загальне занепокоєння в регіоні та в США.

Як зазначає Reuters, минулого року китайські кораблі слідували майже ідентичними маршрутами принаймні 34 рази. Блоки, що потрапили під військове патрулювання Пекіна, знаходяться на відстані 630 морських миль від китайського острова Хайнань. За даними Reuters, на об’єкти “Зарубіжнафти” китайські кораблі почали заходити в листопаді.

“Китай відстоює свої юрисдикційні права на шельфові енергетичні ресурси і використовував (сили) берегової охорони, щоб чинити тиск на країни регіону”, – говорить Йєн Сторі, старший науковий співробітник Iseas-Yusof Ishak Institute в Сінгапурі.

Військово-морські сили В’єтнаму відправили корабель берегової охорони для моніторингу дій китайських військових, зазначає Reuters. В’єтнам має намір захищати свої права в Південно-Китайському морі, заявив в МЗС країни.

Що таке виняткова економічна зона

Виняткові економічні зони зазвичай простягаються на 200 морських миль (370 км) за межі його берегів. Згідно з міжнародним правом, територіальні води країни, в яких вона може контролювати всі дії, зазвичай простягаються приблизно на 12 морських миль від її берегів. Конфлікти можуть виникати там, де такі вимоги перетинаються.

І В’єтнам, і Індонезія просили Китай уникати цих районів у своїх ВЕЗ, хоча ці зони не є територіальними водами і відповідно до міжнародного права не мають обмежень для плавання. Патрулі повторюють дії китайської берегової охорони в інших частинах Південно-Китайського моря, де такі судна використовувалися для відстоювання територіальних претензій. // УНІАН