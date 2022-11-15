Киянин травмувався, намагаючись вибратися зі знеструмленого ліфта (відео)

На проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі у Києві чоловік, який застряг в ліфті через аварійне відключення світла, спробував самостійно вибратися і постраждав.

Як розповіли в Патрульній поліції, в момент, коли чоловік спускався ліфтом, вимкнули світло і ліфт зупинився між третім та четвертим поверхом. Чоловік вирішив не чекати, а самостійно вибратися.

Йому це не вдалося – він впав у ліфтову шахту. На місце викликали поліцію і аварійну службу, яка відчинила двері.

“На дні шахти перебував чоловік, який скаржився на біль у ногах та руці. Охоронці порядку разом з мешканцями будинку обережно витягли громадянина та передали лікарям. Медики шпиталізували 60-річного чоловіка з численними травмами”, – йдеться в повідомленні.

УНІАН