Київ розірвав договір оренди землі з посольством Росії

Київська міська рада розірвала договір з посольством Російської Федерації щодо оренди землі. Також звернулась до Кабміну щодо повернення майна дипломатичної установи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

“Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна “дипустанови” російських варварів до власності української держави”, – пише міський голова Києва.