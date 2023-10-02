Київські поліцейські розшукують зниклу 17-річну дівчину (фото)

Мешканка Лісового масиву Софія Семенюк пішла з дому та не виходить на зв’язок з родичами. Правоохоронці проводять усі необхідні пошукові заходи та звертаються до громадян по допомогу.

Сьогодні до Деснянського управління поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що її неповнолітня донька, 2006 року народження, пішла з дому на вулиці Ореста Левицького та на даний час не повернулась.

Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, довге чорне волосся, має шрам на лобі.

Була одягнена у чорну худі з білими вставками, чорні спортивні штани, чорно-фіолетові кросівки «Puma».

Співробітники ювенальної превенції та оперативники Деснянського управління поліції опитують друзів дівчини, перевіряють можливі адреси її перебування та місця відпочинку молоді.

Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє інформацією про зниклу та може допомогти у встановленні її місця перебування, повідомити за телефонами: 063 445 80 14, 066 029 67 89, 097 056 87 09, 099 435 08 30 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва