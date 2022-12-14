київські спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилась під лід

Не гаючи ні хвилини, правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли потерпілу разом з песиком із крижаної води. Наразі з потерпілими все добре, їх життю нічого не загрожує.

Сьогодні вранці, патрулюючи територію Дарницького району, два екіпажі полку поліції особливого призначення № 1 отримали виклик про те, що жінка провалилася під лід у воду. Поліцейські швидко прибули за адресою проспект Миколи Бажана та кинулись на допомогу потерпілій.

З’ясувалось, що місцева мешканка прогулювалася разом із собакою, яка вибігла на лід і провалилася у водойму. Жінка самостійно намагалась врятувати свого домашнього улюбленця, але вийшовши на крихкий лід, і сама опинилась у крижаній воді.

Правоохоронці взяли два буксирувальні троси та мотузку і зв’язали їх між собою. Поліцейський Олександр Писаренко обв’язався тросом, ліг на кригу та повзком добрався до жінки з собакою, які були від берега на відстані близько 30 метрів. Колега Тарас Хращевський разом з іншими поліцейськими допомагав рятівнику вибратися з потерпілими на берег.

Правоохоронці також одразу викликали лікарів, які надали жінці необхідну медичну допомогу. Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.

Дякуємо колегам за такий сміливий вчинок, який врятував життя!

Відділ комунікації поліції Києва

Анастасія Ігнатюк