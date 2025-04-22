Київський суддя поскаржився на те, що НАБУ обшукало його кабінет

Суддя Деснянського районного суду Києва Роман Вінтоняк повідомив про втручання у свою діяльність.

Заява про це розміщена на сайті Вищої ради правосуддя.

Вінтоняк повідомив, що поки перебував у відпустці за межами міста Києва детективи Національного антикорупційного бюро обшукали його кабінет і кабінет його помічника. У підсумку вилучили копії кримінальної справи, яка слухається судом, а також мобільний телефон помічника судді.

Обшук проводився у кримінальному провадженні за ознаками готування до передачі хабара судді Вінтоняку за виправдувальний вирок. НАБУ здобуло якісь відомості про це за результатами оперативно-технічних заходів (ОТЗ).

Точна дата обшуку невідома, оскільки заява Вінтоняка оприлюднена не повністю. Але є посилання, що станом на 27 лютого 2025 року справа перебувала на стадії допиту свідків. Раніше у 2023 році суд призначав у справі комісійну судово-економічну експертизу.

Суддя стверджує, що ухвалою Вищого антикорупційного суду дозвіл на вилучення копій матеріалів справи не надавався, тому НАБУ діяло незаконно. Після обшуку ні Вінтоняк, ні його помічник для дачі пояснень, начебто не викликались і про свій статус у цій кримінальній справі суддя не знає.

Дії НАБУ суддя Вінтоняк розцінює як тиск на себе.

У Деснянському суді Києва вилучили копії матеріалів кримінальної справи щодо колишнього власника і директора ТОВ «Київ пісок» (нова назва — ТОВ «Укрспецтехрембуд»). У 2018 році ця фірма виграла тендер Південно-Західної залізниці із поставки піску. Директор підприємства, нібито, вніс до документів завідомо неправдиві відомості щодо обʼємів поставленого піску в результаті чого йому було сплачено 9 млн грн за фактично не поставлений пісок.

Цікаво, що адвокатами обвинуваченого в цій справі у Деснянському суді є колишні прокурори, Денис Мікулін, Максим Комарницький та Іван Прозорський. Вони в складі групи із 15 осіб, включаючи колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса в один день 15 травня 2020 року отримали свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю у Раді адвокатів Волинської області. У подальшому ці адвокати працювали під брендом адвокатського обʼєднання «Гарантія ваших прав».

1 квітня 2025 року НАБУ повідомило підозри трьом адвокатам, повʼязаним із АО «Г.В.П». Їх підозрюють у незаконному доступі до закритого реєстру судових рішень, а саме ухвал про дозволи на обшуки та ін.

Водночас у ЗМІ почали розганяти інформацію про те, що НАБУ незаконно прослуховувало офіс цих адвокатів, зокрема їх розмови з клієнтами. // Судовий репортер