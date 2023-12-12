«Київстар» частково відновив зв’язок: коли запрацюють усі послуги

Компанія “Київстар” продовжує роботу над відновленням послуг після масштабного збою через атаку хакерів. Її можуть завершити протягом середи, 13 грудня.

У компанії зазначають, що частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Київстар” у Facebook .

“Наразі фахівці компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять усе можливе, щоб остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року”, – додали у Київстарі.

Там уточнили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово. Про це повідомлятимуть додатково.

Як підкреслили в “Київстарі”, після стабілізації роботи мережі всі абоненти та корпоративні клієнти, які не могли користуватися сервісами через атаку хакерів, отримають компенсації.

Збій у роботі оператора “Київстар”

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, у роботі “Київстар” стався масштабний збій. Абоненти залишилися без мобільного зв’язку та доступу до інтернету.

Як з’ясувалося пізніше, причиною збою стала атака хакерів. До неї можуть бути причетні росіяни. Наразі розслідуванням зайнялася Служба безпеки України.

Через збій по всій Україні виникла низка проблем, у тому числі з викликом екстрених служб та системами сповіщення про повітряну тривогу.