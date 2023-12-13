«Київстар» планує відновлення деяких сервісів сьогодні у другій половині дня і спростовує злам персональних даних абонентів

Мобільний оператор “Київстар” відновить деякі сервіси вже о другій половині дня, сьогодні, 13 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента “Київстару” Олександра Комарова в ефірі телемарафону.

Як розповів Комаров, компанія прийняла вчора, 12 грудня, план, згідно з яким продовжує рухатись попри всі перепони. Його вдається реалізувати, втім, не зовсім вчасно.

“Ми розраховували, що зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні. Бачимо, що цього не станеться. Але рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси в другій половині дня“, – додав Комаров.

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“Київстар” спростував заяви хакерів про нібито злам персональних даних абонентів. Системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

“Як ми повідомляли раніше, абонентська інформація та персональні дані – у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються – не постраждали від хакерської атаки”, – йдеться у заяву.