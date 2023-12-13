«Київстар» планує відновлення деяких сервісів сьогодні у другій половині дня і спростовує злам персональних даних абонентів
Мобільний оператор “Київстар” відновить деякі сервіси вже о другій половині дня, сьогодні, 13 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента “Київстару” Олександра Комарова в ефірі телемарафону.
“Ми розраховували, що зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні. Бачимо, що цього не станеться. Але рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси в другій половині дня“, – додав Комаров.
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“Київстар” спростував заяви хакерів про нібито злам персональних даних абонентів. Системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
Раніше у мережі з’явилися скриншоти з нібито персональними даними користувачів “Київстар”. Проте компанія наголошує, що на знімках навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних абонентів.
Також “Київстар” спростував фейки про нібито знищення комп’ютерів і серверів.