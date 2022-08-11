Лежала в парку п’яна, а поряд був маленький син: поліцейські притягнули до відповідальності жінку

Матір перебувала на вулиці з малолітньою дитиною у стані алкогольного сп’яніння, тож ювенальні поліцейські склали одразу два адміністративних протоколи – за невиконання батьківських обов’язків та за появу у громадських місцях у п’яному вигляді. Наразі соцпрацівники перевіряють умови проживання родини та приймуть рішення щодо подальшого перебування дитини.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у Маріїнському парку на вулиці Грушевського лежить п’яна жінка, яка прийшла туди з малолітньою дитиною. За вказаною адресою прибули наряд правоохоронців, а також ювенальні поліцейські Печерського управління поліції.

Начальник сектору ювенальної поліції Печерського управління поліції Володимир Дем’яненко розповів, що по прибуттю на місце події правоохоронці побачили жінку, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння та нічого не змогла пояснити:

«Очевидці події повідомили, що жінка прийшла до парку не сама, а з дитиною. Ми знайшли 5-річного сина жінки, який грався без нагляду неподалік. Саме він і розповів нам, що проживає разом із мамою у Печерському районі столиці на вулиці Кловський узвіз. Оскільки у дитини, як з’ясувалось, немає близьких родичів крім матері, поліцейські разом із працівниками соціальної служби у справах дітей прийняли рішення передати хлопчика до медичного закладу. Далі буде прийнято рішення щодо подальшого перебування динити».

Стосовно 41-річної киянки поліцейські склали два адміністративні проколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді, за що передбачено накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів громадян.

Відділ комунікації поліції Києва