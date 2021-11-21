Лише за 10 місяців року ДТП забрали життя 2592 людей. Травми отримали майже 25 тисяч людей (фото)

На цих фото — наслідки… Жаливі й непоправні наслідки порушень ПДР, чиєїсь неуважності, байдужості, безвідповідальності.

Бо ж кожен думає, що таке може статися десь і з кимось, але точно не з ним…

Щодня патрульні поліцейські працюють над тим, щоб дороги були безпечнішими, щоб якомога менше людей гинуло в автопригодах.

Ми впроваджуємо нові методи, запобігаємо, попереджаємо, виявляємо й притягуємо до відповідальності. Ми навчаємо молоде покоління бути свідомими й відповідальними.

Однак кількість загиблих і травмованих зменшиться лише тоді, коли кожен учасник дорожнього руху неухильно дотримуватиметься ПДР.

Коли кожен власним прикладом показуватиме своїм дітям, що не можна їхати на “червоне”, що пасок безпеки для того, щоб пристібатися в авто під час поїздки, що можна їхати повільніше і все одно доїдеш до потрібного місця, що переходити дорогу можна лише в дозволених для цього місцях, що життя — одне і не варто ним ризикувати.

Сьогодні Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод. У цей день не лише згадайте усіх загиблих, але й подумайте про те, що ви можете зробити, щоб не збільшувати цю статистику.

Бережіть себе. Бережіть життя.

Патрульна поліція України