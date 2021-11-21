Лише за 10 місяців року ДТП забрали життя 2592 людей. Травми отримали майже 25 тисяч людей (фото)

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На цих фото — наслідки… Жаливі й непоправні наслідки порушень ПДР, чиєїсь неуважності, байдужості, безвідповідальності.

Бо ж кожен думає, що таке може статися десь і з кимось, але точно не з ним…

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Щодня патрульні поліцейські працюють над тим, щоб дороги були безпечнішими, щоб якомога менше людей гинуло в автопригодах.

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Ми впроваджуємо нові методи, запобігаємо, попереджаємо, виявляємо й притягуємо до відповідальності. Ми навчаємо молоде покоління бути свідомими й відповідальними.

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Однак кількість загиблих і травмованих зменшиться лише тоді, коли кожен учасник дорожнього руху неухильно дотримуватиметься ПДР.

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Коли кожен власним прикладом показуватиме своїм дітям, що не можна їхати на “червоне”, що пасок безпеки для того, щоб пристібатися в авто під час поїздки, що можна їхати повільніше і все одно доїдеш до потрібного місця, що переходити дорогу можна лише в дозволених для цього місцях, що життя — одне і не варто ним ризикувати.

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Сьогодні Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод. У цей день не лише згадайте усіх загиблих, але й подумайте про те, що ви можете зробити, щоб не збільшувати цю статистику.

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Бережіть себе. Бережіть життя.

Патрульна поліція України 

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