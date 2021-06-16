Лобове зіткнення двох автомобілів у Житомирському районі: травми різного ступеня тяжкості отримали троє чоловіків та дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 червня близько 10:55 у с. Станишівці Житомирського району. У результаті травми різного ступеня тяжкості отримали троє чоловіків та дитина. Поліцейські встановлюють обставини лобового зіткнення двох автомобілів.

Попередньо, 58-річний водій автомобіля «Opel Vivaro», рухаючись на 5 км автодороги Житомир-Сквира, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем «Mitsubishi Lancer» під керуванням 35-річного жителя м. Андрушівки.

У результаті пригоди тілесні ушкодження отримали обидва водії та 40-річний пасажир «Opel Vivaro» і його 8-річний син. Усіх було ушпиталено до різних лікарень міста.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Житомирського РУП, поліцейські з’ясовують причини та обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Житомирської області