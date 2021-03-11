Львівського далекобійника затримали у Польщі за кермом з 3,65 проміле алкоголю

Водій вантажівки випив під час руху пляшку горілки

32-річного водія львівської транспортної компанії Overtrans затримали п’яним за кермом вантажівки на автостраді А4 поблизу Кракова. До поліції звернулися інші водії, що рухалися цією автострадою і зауважили дивну траєкторію руху вантажівки Volvo з українськими номерами.

Як повідомила місцева поліція, інцидент трапився, 9 березня, на автостраді А4 поблизу Кракова. Близько полудня черговий комісаріату дорожньої поліції Кракова почав отримувати дзвінки від водіїв. Очевидці інформували, що автострадою А4 їде вантажівка Volvo під керуванням нетверезого водія. На трасу відразу ж виїхав патруль, який і зупинив біля Кракова вантажівку яка «їхала від смуги до смуги».

«За кермом сидів 32-річний громадянин України. Поліцейські обстежили його алкотестері. Перше обстеження о 12:45 показало 3,46 проміле (1,65 мг/л), останнє обстеження, проведене о 13:59, засвідчило 3,65 проміле», – йдеться у повідомленні на сайті поліції Малопольського воєводства. Такий результат у 18 разів перевищує норму алкоголю в організмі.

У кабіні вантажівки поліцейські знайшли порожню велику пляшку від горілки «Хлібний дар». Водій зізнався, що випив її за кермом.