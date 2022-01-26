Львівського митника зупинили п’яним за кермом після дзвінка аноніма

Мар’ян Бедрій повертався додому після святкування на роботі

У вівторок увечері, 25 січня, о 17:40 на об’їзній дорозі Львова патрульні зупинили водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на стан алкогольного сп’яніння показала позитивний результат. За кермом автомобіля був начальник відділу провадження управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці Мар’ян Бедрій.

У середу зранку, 26 січня, у патрульній поліції розповіли, що напередодні до них надійшло анонімне повідомлення про те, що за кермом автомобіля Volkswagen Jetta може перебувати нетверезий водій.

О 17:40 на об’їздній дорозі Львова екіпаж патрульної поліції за орієнтуванням зупинив автомобіль Volkswagen Jetta. За кермом перебував водій 1976 року народження, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння.

«Огляд на стан сп’яніння зі згоди водія у встановленому законом порядку проводився із застосуванням спеціального приладу Dragger в присутності двох свідків. Результат огляду на стан алкогольного сп‘яніння – позитивний, 0,36 проміле», – повідомили у патрульній поліції.

З неофіційних джерел ZAXID.NET стало відомо, що за кермом автомобіля перебував начальник відділу провадження управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці Мар’ян Бедрій. За інформацією видання «Львівські новини», чоловік повертався із роботи після святкування. Цієї інформації у поліції не підтвердили.

Начальник Львівської митниці Данііл Меньшиков у коментарі ZAXID.NET розповів, що справді вчора патрульні зупинили Мар’яна Бедрія та склали на нього протокол за 130 статтею. Він сказав, що наразі триває службова перевірка. Зі своїм підлеглим він особисто після цього випадку ще не спілкувався.

«Факт зупинки був, факт складання протоколу був. Мені не відомо, чи був він дійсно в стані алкогольного сп’яніння, чи ні. Після зупинки мій співробітник Бедрій поїхав у лікарню і здав аналізи. Зараз ми чекаємо результатів експертизи, чи дійсно був у крові алкоголь і, якщо був, то в якій кількості. Сьогодні зранку ми розпочали службову перевірку. За результатами висновків експертизи з лікарні і за результатами засідання дисциплінарної комісії будемо робити висновки. Але я не виключаю провокацій, бо деяким людям не подобається наша робота в регіоні, яку ми останні два місяці проводимо на митниці», – розповів у коментарі ZAXID.NET Данііл Меньшиков.

Також він зазначив, що офіційна заява Львівської митниці щодо цього факту буде пізніше, коли будуть висновки експертизи з лікарні та дисциплінарної комісії.

Прикметно, що патрульні зупинили автомобіль не через порушення ПДР, а після отримання інформації від аноніма, що за кермом може бути нетверезий водій. Нагадаємо, що у Львові діє громадська організація Pitbull Lviv, яка таким чином намагається боротися з пияцтвом на дорогах. Проте керівник Pitbull Lviv Микола Ільчук розповів ZAXID.NET, що ще нічого не знає про цей випадок.

Зазначимо, що у декларації начальника відділу Львівської митниці ДФС Мар’яна Бедрія, поданій у 2021 році, вказано, що він користується по довіреності автомобілем Volkswagen Jetta.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. // Zaxid.net