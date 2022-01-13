Львовянин отсудил у коммунальщиков почти ₴60 тысяч за разбитое снежной глыбой авто

ЛКП «Левандовка» будет подавать апелляцию.

Во Львове водитель отсудил почти шестьдесят тысяч гривен у коммунальщиков — за разбитую снежной глыбой машину.

Соответствующее решение суда опубликованном в государственном реестре.

В феврале прошлого года львовянин Александр Бабийчук оставил свое авто Skoda Octavia на привычном месте — под домом на улице Одесской, где живет.

Со здания рядом упала снежная глыба, которая разбила машину мужчины.

«Лежали, смотрели телевизор, услышали грохот. … На машине глыба, капота нет, лобовухи нет. Машина в хлам разбита», — вспоминает Александр Бабийчук в разговоре с журналистами.

Балансодержателем дома, с которого упала та самая снежная глыба, оказалось ЛКП «Левандівка» — коммунальное предприятие, оказывающее услуги по управлению многоквартирными домами. Именно к этому предприятию и обратился пострадавший, но его претензию проигнорировали.

Бабийчук не оставил это дело и обратился в суд. В июне суд открыл производство. Эксперты оценили ремонт в почти 55 тысяч гривен. Через пол года вынес решение — коммунальщиков обязали выплатить указанную сумму за ремонт автомобиля и компенсировать еще 2 тысячи, которые пострадавший потратил на экспертизу.

В райадминистрации говорят, что коммунальщики снег чистили, но глыба могла упасть из-за оттепели. Вину ЛКП не признает, поэтому представители будут подавать апелляцию — у них есть еще две недели, чтобы обжаловать решение во Львовском апелляционном суде. // УНИАН