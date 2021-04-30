Майже півсотні людей загинули в тисняві на стотисячному фестивалі в Ізраїлі (фото)
Свято проводили, незважаючи на карантинні обмеження.
Щонайменше 44 людини загинули і понад 100 отримали поранення внаслідок тисняви на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю за участю 100 тисяч осіб, інформує ActivNews24.
За даними джерел у поліції, паніка й тиснява були викликані тим, що деякі учасники фестивалю посковзнулися на сходинках, у результаті чого почалася ланцюгова реакція.
ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel
The death toll is expected to rise.pic.twitter.com/TSWTmGfUwE
— The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 29, 2021
Спочатку ЗМІ повідомляли про обвалення трибуни, після чого почалася тиснява. На відеокадрах з місця події видно довгі ряди мішків з тілами, що лежать на землі. На місці працюють парамедики і рятувальники, залучені солдати ЦАХАЛ. Найбільш важкопостраждалих евакуюють гелікоптерами.
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав інцидент «важкою катастрофою». Свято, на яке зібралися десятки тисяч людей, проводили, незважаючи на антивірусні обмеження.
🇮🇱🚨 — HORRIFYING: Multi casualty incident with over 15 deaths and many serious injuries, after a metal platform collapsed and caused a massive stampede in Meron, Israel, during Lag Baomer celebrations tonight — More updates to follow. pic.twitter.com/yKNxFayurv
— Belaaz (@TheBelaaz) April 29, 2021
Це найбільший масовий захід у країні, відколи в Ізраїлі були скасовані карантинні обмеження. Торік Лаг ба-Омер скасували.
Свято проводиться щорічно біля місця поховання рабі Шимона бар Іохая — одного з найвизначніших єврейських книжників, що жив у II ст. нашої ери. Згідно з традицією, він вважається основоположником кабалістичного вчення. Свято, що відзначається в день його смерті, супроводжується розведенням багать, співами і танцями. // LB.ua