Майже півсотні людей загинули в тисняві на стотисячному фестивалі в Ізраїлі (фото)

Свято проводили, незважаючи на карантинні обмеження.

Щонайменше 44 людини загинули і понад 100 отримали поранення внаслідок тисняви на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю за участю 100 тисяч осіб, інформує ActivNews24.

За даними джерел у поліції, паніка й тиснява були викликані тим, що деякі учасники фестивалю посковзнулися на сходинках, у результаті чого почалася ланцюгова реакція.

#BREAKING ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel

The death toll is expected to rise.pic.twitter.com/TSWTmGfUwE — The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 29, 2021

Спочатку ЗМІ повідомляли про обвалення трибуни, після чого почалася тиснява. На відеокадрах з місця події видно довгі ряди мішків з тілами, що лежать на землі. На місці працюють парамедики і рятувальники, залучені солдати ЦАХАЛ. Найбільш важкопостраждалих евакуюють гелікоптерами.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав інцидент «важкою катастрофою». Свято, на яке зібралися десятки тисяч людей, проводили, незважаючи на антивірусні обмеження.

🇮🇱🚨 — HORRIFYING: Multi casualty incident with over 15 deaths and many serious injuries, after a metal platform collapsed and caused a massive stampede in Meron, Israel, during Lag Baomer celebrations tonight — More updates to follow. pic.twitter.com/yKNxFayurv — Belaaz (@TheBelaaz) April 29, 2021

Фото: twitter.com/HSajwanization

Фото: twitter.com/HSajwanization

Фото: twitter.com/HSajwanization

Це найбільший масовий захід у країні, відколи в Ізраїлі були скасовані карантинні обмеження. Торік Лаг ба-Омер скасували.

Свято проводиться щорічно біля місця поховання рабі Шимона бар Іохая — одного з найвизначніших єврейських книжників, що жив у II ст. нашої ери. Згідно з традицією, він вважається основоположником кабалістичного вчення. Свято, що відзначається в день його смерті, супроводжується розведенням багать, співами і танцями. // LB.ua