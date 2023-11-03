Майже по всій Україні оголосили штормове попередження: негода налетить вже вночі (карта)

Укргідрометцентр прогнозує сильний вітер.

В Україні на 4 листопада оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, негода очікується вже найближчої ночі, а завтра вдень охопить більшість областей країні.

“4 листопада вночі у західних, вдень у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах вночі 20-25 м/с”, – йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду у вказаних областях оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Погода 4 листопада – прогноз по Україні

За даними Українського гідрометцентру, 4 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі у західних, східних, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть невеликі дощі. Вдень у північних та більшості центральних областей очікуються помірні та місцями значні дощі. На решті території збережеться погода без істотних опадів.

Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Вночі у західних, а вдень у центральних та південних областях пориви досягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах вночі 20-25 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10° тепла, на півдні Одещини – до 15°. Вдень у більшості областей очікується 12-17°, а у південних областях повітря прогріється до 18-23°. // УНІАН