Малолітні хулігани «зламали» рекламні LED-вивіски в Івано-Франківську: батьків притягнули до відповідальності

Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків підлітків, які незаконно отримали доступ до рекламних LED-екранів у центрі міста та розмістили на них образливий напис.

Інцидент стався вчора, 27 травня, коли на одному з електронних вивісок з’явився текст образливого змісту. Поліцейські оперативно встановили осіб, причетних до правопорушення. Ними виявилися 12- та 13- річні мешканці Івано-Франківська.

Батьків правопорушників поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує штраф.

Поліція звертається до батьків з проханням уважніше стежити за поведінкою своїх дітей та їхнім оточенням.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини