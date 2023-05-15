Маму львівського шестикласника оштрафували за його матюки в листуванні

Хлопчик матюкався та ображав однокласника в особистому листуванні

Залізничний районний суд оштрафував маму шестикласника за те, що він матюкався на однокласника в листуванні. Мама хлопчика стверджує, що на таку поведінку його спровокували.

Як вказано в матеріалах справи, 31 березня син львів’янки Ірини Сєрякової, учень 6 класу, листувався з однокласником й під час переписки матюкався й ображав його. Батьки хлопчика написали в поліцію заяву про булінг, зазначивши, бо шестикласник систематично ображає їхнього сина.