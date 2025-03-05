«Маск краде»: Демократи під час виступу Трампа у Конгресі розкритикували його фріка-мільярдера

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Деякі демократи висловили протест під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу, піднявши таблички з написом Musk steals (Маск краде).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

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