«Маск краде»: Демократи під час виступу Трампа у Конгресі розкритикували його фріка-мільярдера

Деякі демократи висловили протест під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу, піднявши таблички з написом Musk steals (Маск краде).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

Акція була спрямована проти Ілона Маска – одного з найближчих соратників Трампа. На зворотному боці табличок було написано False (брехня).

«Я вже вп’яте виступаю з промовою перед Конгресом, і щоразу розумію, що немає нічого, що могло б зробити вас щасливими, змусити вас посміхнутися або аплодувати», – сказав Трамп.

У відповідь Трамп безпосередньо звернувся до демократів у залі, заявивши, що навіть у разі значного наукового прориву чи рекордного зниження злочинності вони все одно не підтримали б його досягнення.