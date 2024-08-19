Маск заперечив, що дарував «академіку» Кадирову кібертрак «Тесла»

Маск заперечив, що дарував Кадирову кібертрак “Тесла”

Засновник Tesla Ілон Маск заперечив заяву глави підконтрольної Кремлю Чечні Рамзана Кадирова, який раніше запевняв, що отримав від американського підприємця кібертрак “Тесла” у подарунок.

Маск у відповіль на пост американського письменника, професора та політичного оглядача Сета Абрамсона у мережі Х

Абрамсон поширив відео з Кадировим у кібертраку, на якому встановлений кулемет і зазначив, що він “заплутався”.

“Я заплутався. Військова академія США у Вест-Пойнті щойно запрошувала Ілона Маска в якості спікера, в той час як Маск надає готові до військового використання транспортні засоби ворогам Америки, що потрапили під санкції? Чому це не найбільша історія в Америці сьогодні? Чому Вест-Пойнт няньчиться з людиною, яка відкрито працює проти США?” – написав Абрамсон і позначив у цьому пості Маска.

Засновник “Тесла” прийшов у коментарі і образливій манері заперечив те, що дарував кібертрак Кадирову.

“Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, ніби я подарував кібертрак російському генералу? Це дивовижно”, – написав Маск.

“Ще один приклад того, як багато брешуть старі медіа”, – додав Маск, хоча Кадиров опублікував своє відео з “Тесла” у досить молодій соцмережі Telegram.

Раніше глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров похизувався, що отримав від засновника Tesla Ілона Маска кібертрак “Тесла” та пообіцяв відправити це авто на війну в Україну. // УП