Масштабна ДТП сталася на 313 кілометрі автодороги Київ-Одеса: є загиблі та багато поранених (фото, відео)

Неподалік селища Любашівка близько п’ятої години ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинуло троє людей, є постраждалі. Наразі їм надається допомога.

Обставини події встановлюються. Просимо водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі у бік Одеси об’їзд здійснюється по Старокиївській трасі.

ОНОВЛЕНО: До Любашівської центральної районної лікарні з місця аварії доставлено вісім постраждалих, серед яких п’ять неповнолітніх віком 15-ти та 16-ти років. В усіх політравми, забої, переломи, рублені рани. Кількість загиблих та їхні особи наразі встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Подільське районне управління поліції в Одеській області