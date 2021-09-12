Масштабна ДТП в Києві: у зіткненні 8 автівок постраждали 5 осіб (фото)

У Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю восьми автівок. Ймовірний винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

У неділю, 12 вересня, на Столичному шосе сталася аварія за участі 8 автівок.

За попередньою інформацією, водій Honda Accord рухався в напрямку Обухова і зіткнувся з попутним авто Kia. Після зіткнення автівки виїхали у зустрічному напрямку.

“У результаті ці два авто зіткнулися з автомобілями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda, двома Volkswagen”, — зазначили поліціянти.

Внаслідок аварії постраждали 5 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Водія Honda Accord перевірили за допомогою “Драгера”. Пристрій показав, що вміст алкоголю в крові водія — 1,7 проміле. Встановлена допустима норма — до 0,2 проміле.

“За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України”, — зауважили в поліції.

Про стан постраждалих не повідомляється. // Букви