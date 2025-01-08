Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі знищує коштовні маєтки (фото, відео)

Лісова пожежа охопила Лос-Анджелес, змушуючи навіть знаметитостей рятуватись.

У Лос-Анджелесі, де вирують лісові пожежі, вогонь перекинувся на дорогі вілли в елітному районі Пасіфік-Палісейдс. Про це пише The Financial Express.

Місцеві жителі публікують відео з будинками, що охоплені полум’ям. На кадрах видно, що яскраве полум’я вибивається із вікон, у небо здіймається густий чорний дим.

«Вогонь охопив територію Пасіфік-Палісейдс між Санта-Монікою та Малібу. За даними офіційних осіб, згоріло щонайменше 1182 га. Пожежа спалахнула на тлі сильних вітрів після тривалої посухи», – йдеться у статті.

До того ж сильний вітер поширює вогонь з великою швидкістю, яка подекуди становить 96 км/год. Втім, деякі місцеві жителі продовжують залишатися у будинках.

Нагадаємо, у вівторок у районі Лос-Анджелеса спалахнуло декілька лісових пожеж, які спричинили масові руйнування та змусили тисячі людей евакуюватися. У небезпечному районі проживає близько 30 тисяч людей.

🇺🇸Влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан у Лос-Анджелесі через лісові пожежі, які охопили деякі райони на заході міста. Зазначається, що близько 27 тисяч людей мають евакуюватися. За даними влади та пожежної служби, ситуація погіршується через сильний вітер. pic.twitter.com/zgBndZ2ELK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Обов’язкова евакуація також введена в Пасіфік-Палісейдс, де живе багато американських знаменитостей. Влада підраховуватиме завдані збитки місту, але попередньо вона оцінюється в мільйони доларів. Резиденція віцепрезидентки США Камали Гарріс також потрапила до зони евакуації. Сама політикиня перебуває наразі у Вашингтоні. // Главком