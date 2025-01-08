Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі знищує коштовні маєтки (фото, відео)

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Лісова пожежа охопила Лос-Анджелес, змушуючи навіть знаметитостей рятуватись.

У Лос-Анджелесі, де вирують лісові пожежі, вогонь перекинувся на дорогі вілли в елітному районі Пасіфік-Палісейдс. Про це пише The Financial Express.

«Вогонь охопив територію Пасіфік-Палісейдс між Санта-Монікою та Малібу. За даними офіційних осіб, згоріло щонайменше 1182 га. Пожежа спалахнула на тлі сильних вітрів після тривалої посухи», – йдеться у статті.

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У місті вирує густий темний дим від пожеж

До того ж сильний вітер поширює вогонь з великою швидкістю, яка подекуди становить 96 км/год. Втім, деякі місцеві жителі продовжують залишатися у будинках.
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Нагадаємо, у вівторок у районі Лос-Анджелеса спалахнуло декілька лісових пожеж, які спричинили масові руйнування та змусили тисячі людей евакуюватися. У небезпечному районі проживає близько 30 тисяч людей.

Обов’язкова евакуація також введена в Пасіфік-Палісейдс, де живе багато американських знаменитостей. Влада підраховуватиме завдані збитки місту, але попередньо вона оцінюється в мільйони доларів. Резиденція віцепрезидентки США Камали Гарріс також потрапила до зони евакуації. Сама політикиня перебуває наразі у Вашингтоні. // Главком

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