Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі знищує коштовні маєтки (фото, відео)
Лісова пожежа охопила Лос-Анджелес, змушуючи навіть знаметитостей рятуватись.
У Лос-Анджелесі, де вирують лісові пожежі, вогонь перекинувся на дорогі вілли в елітному районі Пасіфік-Палісейдс. Про це пише The Financial Express.
«Вогонь охопив територію Пасіфік-Палісейдс між Санта-Монікою та Малібу. За даними офіційних осіб, згоріло щонайменше 1182 га. Пожежа спалахнула на тлі сильних вітрів після тривалої посухи», – йдеться у статті.
🇺🇸Влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан у Лос-Анджелесі через лісові пожежі, які охопили деякі райони на заході міста.
Зазначається, що близько 27 тисяч людей мають евакуюватися.
За даними влади та пожежної служби, ситуація погіршується через сильний вітер. pic.twitter.com/zgBndZ2ELK
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025
Обов’язкова евакуація також введена в Пасіфік-Палісейдс, де живе багато американських знаменитостей. Влада підраховуватиме завдані збитки місту, але попередньо вона оцінюється в мільйони доларів. Резиденція віцепрезидентки США Камали Гарріс також потрапила до зони евакуації. Сама політикиня перебуває наразі у Вашингтоні. // ГлавкомTweet