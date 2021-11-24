Масштабное ДТП в Киеве с пострадавшими: столкнулись четыре авто (фото)

Вчера вечером в Киеве на Минском проспекте произошло ДТП с пострадавшими с участием четырех автомобилей.

Движение было заблокировано в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию.

Предварительно, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda, Kia и Ford. В результате ДТП трех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

Во время выяснения обстоятельств происшествия инспекторы заметили у водителя Hyundai явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти освидетельствование с помощью прибора Драгер. Результат — 1,78 промилле.

Патрульные оформили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.