Масштабный пожар в столичном Гидропарке: загорелись дома яхт-клуба (фото)

В четверг, 11 марта, на территории столичного Гидропарка произошел масштабный пожар. загорелись деревянные домики яхт-клуба.

Сообщание о пожаре поступило около 14:00. Об этом сообщает Информатор с места событий. По информации спасателей, загорелось 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания. Общая площадь пожара составляет 300 кв.м.

Пожарные уже приступили к тушению пожара. Тушение пожара осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные, по которым довольно быстро распространяется огонь. Локализация продолжается.

На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной техники и 26 человек личного состава.

Платон Бережной