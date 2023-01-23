Мати та двоє дітей загинули в авто, яке впало у р. Десна поблизу Чернігова

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У ДТП, що трапилась 22 січня на понтонній переправі через Десну поблизу Чернігова, загинули мати та двоє дітей — хлопчиків віком 12 років та один місяць.

Цю інформацію Суспільному повідомила речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Наталія Мелень.

Загинула мати та двоє дітей: подробиці ДТП поблизу Чернігова, де з Десни дістали автівку

Фото: Суспільне Чернігів

За її словами, автомобіль пішов під воду під час руху понтонною переправою.

“В автомобілі залишилася водійка та двоє її синів — 2010 та 2022 року народження. Їх тіла знайшли вночі. Жінка була співробітницею ДСНС, 1981 року народження. Всього в автівці було четверо людей. Чоловік встиг вискочити”, — розповіла речниця.

За попередньою інформацією, каже Мелень, жінка не впоралася з керуванням.

“В автомобілі залишилася водійка та двоє її синів — 2010 та 2022 року народження. Їх тіла знайшли вночі. Жінка була співробітницею ДСНС, 1981 року народження. Всього в автівці було четверо людей. Чоловік встиг вискочити”, — розповіла речниця.

За попередньою інформацією, каже Мелень, жінка не впоралася з керуванням.

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