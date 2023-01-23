Мати та двоє дітей загинули в авто, яке впало у р. Десна поблизу Чернігова

У ДТП, що трапилась 22 січня на понтонній переправі через Десну поблизу Чернігова, загинули мати та двоє дітей — хлопчиків віком 12 років та один місяць.

Цю інформацію Суспільному повідомила речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Наталія Мелень.

За її словами, автомобіль пішов під воду під час руху понтонною переправою.

“В автомобілі залишилася водійка та двоє її синів — 2010 та 2022 року народження. Їх тіла знайшли вночі. Жінка була співробітницею ДСНС, 1981 року народження. Всього в автівці було четверо людей. Чоловік встиг вискочити”, — розповіла речниця.

За попередньою інформацією, каже Мелень, жінка не впоралася з керуванням.

“В автомобілі залишилася водійка та двоє її синів — 2010 та 2022 року народження. Їх тіла знайшли вночі. Жінка була співробітницею ДСНС, 1981 року народження. Всього в автівці було четверо людей. Чоловік встиг вискочити”, — розповіла речниця.

За попередньою інформацією, каже Мелень, жінка не впоралася з керуванням.