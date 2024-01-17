Медіарух заявляє про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів

Та закликає відреагувати президента України Володимира Зеленського, правоохоронні органи та громадянське суспільство.

Журналісти та медіа, учасники Медіаруху, закликають президента Володимира Зеленського рішуче засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

Анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно її захищають, та сайти-сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів «ворогами народу», російськими агентами, особами, що мають наркозалежність, та дискредитувати їхню професійну роботу.

За останні кілька днів ми стали свідками атак на журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, на Bihus.Info, а до того — на «Детектор медіа», «Українську правду», NV, «Цензор», «Бабель», «Лігу.net». Окрім провокацій і спроб дискредитації, відбувається стеження, прослуховування телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя ― і все це з метою тиску на незалежні медіа.

Всі ці дії є злочинами, які потребують оперативної реакції з боку правоохоронних органів. І всі вони завдають шкоди майбутньому України як демократичної держави.

Закликаємо правоохоронні органи зважити на серйозність ситуації та оперативно встановити і притягнути до відповідальності людей, причетних до організації цих переслідувань і атак на журналістів.

Захистити свободу слова і припинити провокації проти журналістів ― в інтересах керівництва держави, адже анонімні телеграм-канали, ймовірно, причетні до організації цих провокацій, прямо називають їх помстою за критику влади, зокрема президента.

Закликаємо також наших міжнародних партнерів виступити на захист переслідуваних журналістів, бо лише громадський контроль гарантує непохитність дотримання принципів демократії, верховенства права та ефективної боротьби з корупцією, які сповідують ваші держави і які прагне втілювати Україна.

Звертаємося до громадянського суспільства: більше 30 років незалежності сучасної України ми з вами виборювали саме демократичні цінності, зокрема свободу слова. Якщо Україна відмовиться від цих цінностей, в суспільства зникне розуміння: чи ми воюємо в цій страшній війні за державу, яка йде до європейського майбутнього? Одним із головних рушіїв поступу до демократії є саме незалежні медіа, право на критику, що закріплено в Конституції України. Ми разом маємо і зараз відстояти те, заради чого виходили на майдани, заради чого чинили й чинимо спротив російській агресії, яка прагне повернути нас в авторитарне минуле.

Тільки спільними зусиллями суспільства і держави ми зможемо подолати загрози нашій державності та свободи. Не дамо знищити нашу єдність тим, хто намагається залякати незалежні українські медіа. Бо тільки в ній — запорука нашої перемоги.

Довідково: Медіарух ― спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Медіарух було започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали «UA: Перший», «Українське радіо», «Громадське радіо», ІА «Укрінформ», ІА «Інтерфакс-Україна», «Ліга.net», «Дзеркало тижня. Україна», НВ, «Цензор.нет», 5 канал, «Український тиждень», Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, «Детектор медіа», Інститут масової інформації, «Інтерньюз Україна», Центр демократії та верховенства права, Фундація «Суспільність», Національна асоціація медіа, Донецький інститут інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Центр прав людини Zmina. Згодом приєдналися інші організації та окремі журналісти ― загалом понад 70 учасників. 16 листопада 2021 року представники провідних медіа закликали журналістів об’єднуватися у професійну спільноту «Медіарух» для протистояння політичному та комерційному тиску на свободу слова. Ініціаторами заяви виступили 29 журналістів та експертів, їхні імена доступні за посиланням.

Заява Медіаруху відкрита для підписання. Надсилайте листи із зазначенням у темі «Підпис під заявою» на адресу: [email protected]. // Детектор медіа