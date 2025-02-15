Мер міста на Хмельниччині відповідатиме за преміювання… своєї нареченої

За принципової позиції прокурорів Хмельницької обласної прокуратури апеляційним судом залишено без змін постанову Старокостянтинівського районного суду за фактом порушення вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів міським головою (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Рішення про накладення на нього стягнення у виді 6800 гривень штрафу за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, набрало законної сили.

У суді доведено, що мер преміював підлеглу, яка уже була у статусі його нареченої.

На той час пара підтвердила своє бажання створити сім’ю та зареєструвати шлюб подачею відповідної заяви до органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Довідково: відповідно до Закону «Про запобігання корупції» реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Також вказаний закон визначає алгоритм дій посадовця у разі виникнення такого конфлікту, який, серед іншого, включає повідомлення про нього НАЗК, утримання від прийняття таких рішень тощо.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури