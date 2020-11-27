Мешканці столичних Русанівських садів заважають будувати Подільсько-Воскресенський міст

Міська влада звернулася до правоохоронців.

Влада Києва звернулися до правоохоронців через перешкоджання будівництву Подільсько-Воскресенського мосту.

26 листопада невідомі люди, що представилися активістами від громади Русанівських садів, перекрили рух для будівельного транспорту, що задіяний в побудові шляхопроводу. Про це повідомили на сторінці КМДА в Facebook.

«Враховуючи супротив окремих мешканців Русанівських садів та перешкоджання ними будівництву важливого об’єкту транспортної інфраструктури міста, замовник будівництва та генеральний підрядник звернулися до правоохоронних органів із проханням вжити заходи з ліквідації незаконного перекриття руху будівельного транспорту вулицею Центральною Садовою та забезпечити громадський правопорядок під час здійснення будівельних робіт», — заявив заступник глави КМДА Олександр Густєлєв.

За його словами, дії мешканців унеможливлюють спорудження насипу, яким буде проходити лінія метро для сполучення правого та лівого берегів. Це призводить до відтермінування завершення будівництва.

У КМДА нагадали: вул. Центральна Садова, якою здійснюється рух, є дорогою районного значення та перебуває у комунальній власності м. Києва. Місцеві ж мешканці протестують саме через побудову з’їздів у сади.

Нагадаємо, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро — один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити перевантажений Московський міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро. Істотні роботи на об’єкті були призупинені з 2011 року, коли впав плавучий кран «Захарій».