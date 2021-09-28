Миколаївська поліція розшукує 17-річну дівчину (фото)

Відділенням поліції №5 Миколаївського районного управління розшукується Кудринецька Тетяна Володимирівна 2004 р.н., яка 26 вересня ввечері пішла з дому у с. Гамове Миколаївського району та наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, очі світлі, волосся довге темне, на лівій щоці родима пляма червоного кольору.

Була одягнена у сіру кофту с капюшоном, чорні штани. За наявною інформацією, може перебувати у Одесі.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дівчини або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Миколаївське РВП) за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164, або за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області