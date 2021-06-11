Миколаївська поліція розшукує безвісти зниклого студента (фото)

Миколаївським районним управлінням поліції розшукується Шаламай Дмитро Олександрович 2003 р.н., студент одного з вищих навчальних закладів Миколаєва, який 8 червня близько 9:30 вийшов із гуртожитку по вул. Крилова для здачі іспитів, але, як з’ясувалось, в університеті так і не з’явився. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст – 180-185 см, середньої тілобудови, волосся темно-русяве коротке, очі карі.

Був одягнений у джинси синього кольору, футболку та кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку.

Особливі прикмети: на шиї з лівої сторони є родимка.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження хлопця або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44 або за телефонами 063-535-43-70, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області