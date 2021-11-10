Миколаївські поліцейські розшукують 14-річну Аліну Остородовську (фото)

Сьогодні, 10 листопада, до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що пять днів тому пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась її неповнолітня донька.

Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся коротке світле, очі блакитні.

Була одягнена у зелену кофту с капюшоном, зелену куртку, штани в клітину та кросівки білого кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції №4 Миколаївського районного управління (Вітовське ВП) за адресою: м. Миколаїв , вул. Новозаводська, 10-А або за телефонами (0512) 53-13-29, 44-68-58, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області