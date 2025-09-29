Мільярдні активи підсанкційного бізнесмена не запрацювали на користь держави – Схеми

За рік після розслідування “Схем” про українські активи російського бізнесмена Ігоря Наумця вартістю понад 1 млрд грн, які попри дію санкцій РНБО та арешти перейшли до нового власника Сергія Шапрана в обхід держави, їх досі не конфіскували та не передали новому управителю, щоб держава могла отримувати доходи.

Також досі триває досудове розслідування у справі про незаконний продаж цих активів, а самі об’єкти – зокрема, кар’єри на Житомирщині – затоплені водою, видобуток корисних копалин та виробництво фактично зупинилось, більшість співробітників звільнені.

У жовтні 2024 року заморожені активи холдингу “Юнігран” російського бізнесмена Ігоря Наумця перейшли до рук нового приватного власника з оточення очільника Одещини Олега Кіпера – Сергія Шапрана.

А це кар’єри з видобутку граніту, піску та щебеню, спецдозволи, заводи із виробництва тротуарної плитки та виготовлення вибухівки для промислових цілей, десятки земельних ділянок, залізничні вагони, сотні одиниць спецтранспорту та інші виробничі комплекси у Київській та Житомирській областях.

Перехід активів між двома бізнесменами, як дослідили тоді журналісти, відбувся в обхід держави.

У листопаді 2024 року Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора розпочало кримінальні провадження за фактами незаконного продажу активів “Юнігран”.

За версією правоохоронців, компанія, якою керував громадянин РФ Ігор Наумець, займалась “незаконним видобутком з українських надр у промислових масштабах”, а “свої мільйонні прибутки направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ та на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України”.

У межах досудового розслідування незаконного відчуження активів “Юніграну”, за даними Офісу генпрокурора, про підозру повідомили 18 фігурантам. Серед них Ігор Наумець та Сергій Шапран. В обох бізнесменів однакові статті: про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, а також службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

У червні цього року правоохоронці затримали Шапрана у Львові. Але він вийшов із СІЗО під заставу

Ігоря Наумця у серпні 2025 року поліція оголосила у розшук.

Нині, за словами адвокатів Наумця, через арешт виробництво фактично зупинилося: “Заборона користуватись майном та рахунками призводить до руйнівних і невідворотних наслідків. Пинязевицький кар’єр повністю затоплено, Коростенський, поки що, лише частково. Навіть просто відкачати воду неможливо через арешти”.

Крім того, зазначають юристи Наумця, наразі компанії мають заборгованість на суму близько 20 мільйонів гривень перед бюджетом.

Починаючи з березня цього року ухвалами Печерського суду в АРМА передали арештоване майно. Це, зокрема, корпоративні права компаній, спецдозволи на користування надрами, земельні ділянки, заводи з виробництва тротуарної плитки та компонентів вибухівки для промислових цілей.

У серпні цього року Агентство розпочало ринкові консультації.

