Міноборони назвало некоректним порівняння цін на продукти харчування для ЗСУ і однієї з військових частин ГУР

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Відомство заявило, що особовий склад ГУР під час виконання бойових завдань забезпечують харчуванням за тим же принципом, як і всіх військовослужбовців ЗСУ.

Міністерство оборони України оприлюднило заяву через поширення матеріалів, де порівнюють ціни на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та окремої військової частини Головного управління розвідки.

​Міноборони назвало некоректним порівняння цін на продукти харчування для ЗСУ і однієї з військових частин ГУР

Фото: Міноборони

Міноборони заявило, що ця інформація подається некоректно.

“По-перше, порівнюються категорично не тотожні речі. Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ”, – підкреслили в МО.

Також міністерство зазначило, що для харчового забезпечення ЗСУ воно закуповує комплексну послугу з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику (зокрема, переважно доставлення у райони ведення бойових дій). “Послуга з організації харчування, по суті, це формат “їжа “ходить” за військовослужбовцем”. Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу”, – додали у відомстві.

Крім того, Міноборони відзначило, що особовий склад Головного управління розвідки під час виконання бойових завдань забезпечують харчуванням за тим же принципом, як і всіх військовослужбовці ЗСУ — завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

“Також нагадуємо, що Міністерство оборони України продовжує пошук рішень, направлених на забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування Збройних Сил України. Відтак, у першій половині квітня керівництво Міноборони провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж «КОЛО», «АТБ-Маркет», «ВАРУС», «АШАН», «СІЛЬПО» (Fozzy Group) з метою долучити крупних рітейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців”, – повідомили в у відомстві.

За інформацією Міноборони, представники мереж наголосили, що при нинішніх вимогах забезпечення логістики продуктів є занадто ризикованим процесом і що ціни послуг низькі.

“Наголошуємо: для Збройних Сил України не закуповуються окремо продукти. Ціна у договорах враховує, зокрема: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях. Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони ще два місяці тому – 28 лютого”, – наголосили в МО.

Також відомство закликало повідомляти про ознаки корупційних проявів у секторі оборони Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції.

Нагадаємо, раніше видання Zn.ua оприлюднило матеріал, де йшлося, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Тоді міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Крім цього, перевіряти інформацію про можливі зловживання в МО при закупівлі продуктів харчування для військових взялося НАБУ. Підозру отримали колишні заступник міністра оборони та глава одного з департаментів МО

Скандал призвів до того, що Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель. // LB.ua

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