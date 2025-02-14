Міноборони звільнило Марата Утюшева, який займався головною цифровою зброєю

Міністерство оборони України 12 лютого видало наказ щодо звільнення Марата Утюшева з посади начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій.

Про це він повідомив у Facebook 13 лютого.

Вважається, що головна розробка Утюшева та Центру – система DELTA, де військові в режимі реального часу бачать поле бою та планують військові операції.

За словами Утюшева, останніми роками DELTA стрімко розвивалася, імплементуючи стандарти НАТО. Система неодноразово здобувала перші місця на різноманітних навчаннях і конференціях Альянсу.

“Система DELTA стала головною цифровою зброєю в перші місяці великої війни, яку принесли нам росіяни. Її використовували при відбитті Київщини, Харківщини, Херсонщини, острова Зміїного, під час потоплення крейсера “Москва” та знищення російських корит у Чорному морі. Лише за 2024 рік кількість користувачів зросла в 4 рази, і DELTA стала як Excel – її знають усі, і багато хто використовує”, – написав Утюшев.

Він також повідомив що з 2022 року Центр інновацій працює над багатьма успішними проєктами, зокрема над платформою штучного інтелекту Avengers для виявлення військової техніки та протоколом UA DRONE ID для інтеграції дронів у бойові системи.

За даними співрозмовників Forbes Ukraine, рішення міністра оборони Умєрова може бути пов’язаним із призначенням 7 лютого Валерія Чуркіна його заступником. Чуркін на новій посаді він має опікуватися розвитком оборонних інновацій.

“Можливо, у них не збігається бачення розвитку Delta”, – говорить один зі співрозмовників. Водночас, явного незадоволення Утюшевим Чуркін не висловлював.

Нагадаємо:

В Україні Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України.

Завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA. // Економічна правда