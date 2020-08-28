Минулої доби на дорогах Київщини сталось 4 ДТП, внаслідок яких троє людей загинули та ще троє отримали травми

За всіма фактами дорожніх аварій з потерпілими поліція відкрила кримінальні провадження. Встановлюються всі обставини та причини ДТП.

Трагічна автопригода сталась на трасі Київ-Одеса поблизу села Сніжки Ставищенського району. Водій автомобіля «Volkswagen» скоїв зіткнення з мотоблоком, який рухався у попутному напрямку по узбіччю дороги та раптово виїхав на проїжджу частину. Від отриманих травм водій мотоблоку загинув на місці події, його пасажира із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

Дві дорожньо-транспортні пригоди стались у місті Бровари та районі. Поблизу села Княжичі водій автомобіля «Mazda» скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину в невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув. У місті Бровари внаслідок ДТП водій та пасажир авто «ВАЗ» отримали травми після зіткнення з «Audi».

Ще одна фатальна ДТП сталась у Богуславському районі. Водій авто «Volkswagen» здійснив наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги. Він загинув на місці пригоди.

За всіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватись встановлених правил безпеки! Бережіть себе, вдома на Вас чекають рідні!

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