МКС тимчасово вийшла з ладу через несправність пристикованого російського модуля

Через три години після стикування двигуни модулю увімкнулися, а саму станцію почало хаотично хитати.

У російського космічно-лабораторного модулю «Наука» після пристикування до Міжнародної космічної станції несподівано увімкнулися двигуни, а сама станція розвернулася на 45 градусів. Двигуни включилися через кілька годин після стиковки, повідомляє Reuters.

Сім членів екіпажу на борту – двоє російських космонавтів, троє астронавтів NASA, один японський та один астронавт Європейського космічного агентства з Франції – були і лишаються в безпеці.

За даними NASA, аварія трапилася під час того, як диспетчери в Москві виконували процедури «реконфігурації» після стикування.

За словами представника космічного агентства США, реактивні двигуни модулю з незрозумілої причини перезапустилися, в результаті вся станція вийшла з нормального польотного положення на висоті близько 250 миль над Землею. Керівник польоту місії оголосив «аварійну ситуацію з космічним кораблем».

Потім близько 45 хвилин спостерігалася «втрата контролю над орієнтацією». Льотним групам на Землі вдалося відновити орієнтацію космічної станції, активувавши двигуни на другому модулі орбітальної платформи.

Станція відхилялася та вирівнювалася зі швидкістю пів градуса на секунду. Зв’язок з екіпажем було втрачено приблизно на 20 хвилин, однак, за словами NASA, для них рух МКС не був відчутним.

Зрештою двигуни російської «Науки» вдалося вимкнути і МКС стабілізувалася. В разі загрози члени екіпажу могли б евакуюватися на капсулі екіпажу SpaceX.

Причина несправності двигунів «Науки» поки не зрозуміла. Сама МКС пошкоджень, за попередніми даними, не зазнала, але втратила більше палива, ніж розраховувалося.

Несправність змусила NASA відкласти щонайменше до 3 серпня заплановний запуск капсули CST-100 Starliner від Boeing у політ на космічну станцію без екіпажу. Капсула мала відправитися на ракеті Atlas V сьогодні з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

«Наука» – перший за 11 років російський модуль, запущений на МКС. Він має використовуватися для наукових експериментів та підтримки станції. // LB.ua