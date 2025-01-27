МО України? Всупереч указу Умєрова директора ДОТ Жумаділова замість в.о. зареєстрували керівником АОЗ – ЦПК

Своїм указом Умєров тимчасово відсторонив на час розслідування керівницю Агенції обороних закупівель Безрукову.

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель та відсторонив від виконання обов’язків її директорку Марину Безрукову. Тимчасовим керівником АОЗ було призначено Арсена Жумаділова, чинного гендиректора Державного оператора тилу, повідомили “Суспільному” у пресслужбі АОЗ.

Офіційною причиною перевірки є нібито закупівля озброєння за завищеними цінами, яка була проведена 31 грудня 2024 року, поінформувало джерело “Суспільного” наближене до Умєрова.

Як повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, 25 січня нотаріус Андрій Лігун на основі поданих Міноборони документів змінив дані у держреєстрі та вказав керівником АОЗ Жумаділова. Проте, як зауважує голова ЦПК, Умєров у своїм наказі не звільнив Безрукову, а лише тимчасово відсторонив.

“В момент внесення змін в держреєстр, і зараз – директором АОЗ є Безрукова і саме її прізвище має бути в реєстрі. Однак прізвище Безрукової викреслили”, – розповів Шабунін.

На сайті Нотаріальної палати України у біографічній довідці Андрія Лігуна зазначено, що він є волонтером у ГО “Спілка теле та кіноіндустрії”.

“Нагадаю, що засновником ГО “Спілка теле та кіноіндустрії” є Андрій Єрмак – голова Офісу президента України”, – додав Шабунін.

24 січня вдень наглядова рада АОЗ повідомила, що подовжила контракт з чинною директоркою Мариною Безруковою терміном на 1 рік. Додаткову угоду на подовження його дії підписав голова ради Юрій Джигир.

Пізніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що він не буде продовжувати контракт з Безруковою та звинуватив агенцію у провалі роботи із закупівлі зброї. Крім того, Міноборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради через те, що вони “проігнорував рекомендації органу управління”.

Водночас Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею держпідприємства.

Нагадаємо, у своїй статті “Міністерство саботажу” Умєрова” виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк, директорка Центру “Нова Європа” Альона Гетьманчук і керівниця проєкту Victory Drones (БФ Dignitas) Марія Берлінська пишуть, у Міноборони кілька надскладних «грошових» та ризикових напрямів курує близький друг міністра – Дмитро Кліменков. За допомогою Кліменкова очільник Міноборони намагався усунути чинну керівницю Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову. Для цього Дмитро Кліменков запропонував ліквідувати АОЗ через поглинання агенції значно меншим Державним оператором тилу (ДОТ). Таке завдання йому спустив Умєров. Обоє аргументували таку пропозицію «стандартами НАТО», але Представництво Альянсу публічно спростувало це. // Дзеркало тижня