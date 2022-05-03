Моторошна ДТП з бензовозом на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 27

У страшній ДТП у Рівненській області, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз і пасажирський автобус, поліцейські виявили останки тіл 27 загиблих.

Нове число жертв уточнив радник глави МВС Антон Геращенко.

«З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 осіб. Вижив, але у важкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий — водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття», — написав він у своєму Телеграм-каналі.

За інформацією голови ОВА Віталія Коваля, госпіталізовано 12 постраждалих у ДТП.

За його словами, тимчасово рух ділянкою дороги, де сталася ДТП, обмежено — патрульні організували об’їзд транспорту з боку Рівного та Львова.

За даними президента Володимира Зеленського, в ДТП загинули 17 осіб, але жертв може бути й більше.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, ввечері 3 травня на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік від села ситне Дубенського району Рівненської області сталося зіткнення бензовоза, маршрутного автобуса та легковика. // УНІАН