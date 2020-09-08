Мотоцикліст на Рівненщині загинув, злетівши з моста (фото)

Сьогодні вранці під мостом у селі Богуші, що на Березнівщині, виявили невідомого мертвого чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Я встановили поліцейські, попередньо, близько 12 ночі напередодні водій мотоцикла «Kinlon» рухався через міст і, повертаючи, не впорався із керуванням, тож з’їхав на узбіччя і впав на бетонну плиту.У результаті автопригоди керманич мотоцикла загинув на місці.Чоловікову було 25 років. Він з Тинного, що на Сарненщині. // 0362.ua